Швейцария и Австрия утратили свой суверенитет из-за помощи Украине. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "И Швейцария, и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета", — заявила Карин Кнайсль в разговоре с РИА Новости. Так она ответила на вопрос, почему Россия и США выбрали Венгрию для своего саммита. Как отметила Кнайсль, утрата нейтралитета связана с транзитом оружия НАТО через Австрию. Это резко контрастирует с ее политикой в прошлом, когда та, как де-юре нейтральное государство, никогда не разрешала транзит вооружений. Ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились провести совместный саммит в Венгрии. Точной даты еще нет, однако стороны уже начали подготовку. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский слетал в Вашингтон, чтобы получить заветные ракеты “Томагавк”. Трамп не ответил на просьбы, оставив желание без ответа.