Выяснилось, сколько челябинцев проголосовало по поправкам

Количество проголосовавших приближается к 19%
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
Явка на голосовании по поправкам в конституцию РФ в Челябинской области по данным на 27 июня составила 18,7%. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии региона.
«За 2 дня проголосовало 18,7% жителей региона, имеющих право принимать участие в голосовании» — пояснил URA.RU председатель комиссии Сергей Обертас. По словам Обертаса, все избирательные участки в эти дни работают с 8 до 20 часов.
Явка за первый день голосования, 25 июня, составляла 8,5%. Активнее всего голосование проходит на юге области. Голосование продлится до 20 часов вечера 1 июля.
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