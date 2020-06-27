27 июня 2020
26 июня 2020

Выяснилось, сколько челябинцев проголосовало по поправкам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, общероссийское голосование, голосование за конституцию
Количество проголосовавших приближается к 19% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Явка на голосовании по поправкам в конституцию РФ в Челябинской области по данным на 27 июня составила 18,7%. Об этом URA.RU сообщили в избирательной комиссии региона.

«За 2 дня проголосовало 18,7% жителей региона, имеющих право принимать участие в голосовании» — пояснил URA.RU председатель комиссии Сергей Обертас. По словам Обертаса, все избирательные участки в эти дни работают с 8 до 20 часов.

Явка за первый день голосования, 25 июня, составляла 8,5%. Активнее всего голосование проходит на юге области. Голосование продлится до 20 часов вечера 1 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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