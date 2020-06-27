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В декабре 2019 года в России состоялась первая свадьба трансгендеров. По их словам, в ЗАГСе никто ничего даже не заметил, ведь по документам они мужчина и женщина. В разговоре с URA.RU юрист ресурсного центра для ЛГБТ Анна Плюснина заявила, что их брак законен и его не смогут расторгнуть.

«Мы выступаем не за то, чтобы какие-то люди подвергались гонениям за свой образ жизни», — приводит его слова ТАСС. Отмечается, что РПЦ хочет сохранить нравственные нормы, которые строились веками. Митрополит отметил, что поправка в Конституцию РФ, закрепляющая брак как союз мужчины и женщины, очень важна. Кроме того, он назвал остальные союзы «фантасмагорическими, противоестественными».

Русская православная церковь (РПЦ) не выступает за дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств. Об этом в программе «Церковь и мир» на канале «Россия-24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Митрополит назвал все союзы кроме гетеросексуального противоестественными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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