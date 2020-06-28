ЯНАО отдаляется от снятия карантина

За сутки в регионе скончались три человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале за сутки выявлено 154 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«В ЯНАО 154 новых случая заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки в регионе выздоровели 95 человек, скончались трое.

Из 154 заразившихся 21 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов. 133 заболевших COVID-19 в населенных пунктах Ямала: шестеро в Пангодах (за весь период — 92, выздоровели — 51), один в Надыме (за весь период — 95, выздоровели — 38), 25 в Салехарде (за весь период — 517, выздоровели — 329), 41 в Новом Уренгое (за весь период — 1747, выздоровели — 351), 19 в Тарко-Сале (за весь период — 147, выздоровели — 22), один в Пурпе (за весь период — 26, выздоровели — 2), двое в Пуровске (за весь период — 12, выздоровели — 2), семь в Ноябрьске (за весь период — 108, выздоровели — 33), 26 в Губкинском (за весь период — 243, выздоровели — 72), четырк в Муравленко (за весь период — 93, выздоровели — 23) и один в Ягельном (за весь период — 6).

За время пандемии в регионе насчитывается 5 159 заражений. 2 248 пациентов выздоровели, умерли 37.

Рост числа зараженных на Ямале не позволяет перейти к следующему этапу снятия ограничений. В начале июня власти приступили к первому этапу, но после этого число заболевших стало увеличиваться каждый день. О том, что в регионе сохраняется сложная ситуация с распространением коронавируса, говорил и президент РФ Владимир Путин.