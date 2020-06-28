Власти ДНР закрыли границу с Украиной

Вероятной причиной закрытия границ стал обстрел украинскими силовиками территории Александровки Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Самопровозглашенная Донецкая народная республика с 28 июня закрывает границы с Украиной. Соответствующее распоряжение, подписанное главой республики Денисом Пушилиным, опубликовано на сайте правительства ДНР.

«Постановляю приостановить с 00:00 часов 28 июня действие подпунктов 8.2 и 8.3 [регламентирующих въезд в республику через КПВВ „Еленовка“] пункта 8 Указа главы Донецкой народной республики», — говорится в документе.

«Еленовка» является единственным контрольно-пропускным пунктом на границе Украины и ДНР. Ранее КПВВ был открыт на выезд (с 22 июня) и на въезд (25 июня) после трехмесячного перерыва, связанного с эпидемией коронавируса.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты недалеко от границы с ДНР, сообщает агентство Nation News. В частности, по словам представителей республики, силовики открыли огонь по Александровке и уничтожили два жилых дома, о жертвах обстрела не сообщается.

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