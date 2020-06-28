Лесные пожары в Сибири могут повториться из-за жары

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Клипарт. Сургут, мчс, спасатели, лесной пожар, тушение пожара, пожарные
Эксперты опасаются, что сильная жара приведет к повторению прошлогодних пожаров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

Лесные пожары, охватившие сибирскую тайгу в прошлом году, могут повториться и в этом — в регионе установилась стабильная жаркая погода. Об этом рассказали эксперты-экологи Стокгольмского университета.

«Если погода в Сибири в ближайшее время не изменится, мы можем ожидать серьезных лесных пожаров в этом сезоне», — приводит РИА «Новости» слова доцента университета Густава Хугелиуса. В качестве предпосылок к возникновению пожара ученый назвал наступающую во время жары засуху, а также вероятную грозу. На это также может повлиять и изменение климата.

Ранее риск возникновения новых пожаров в Сибири оценил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Министр, по информации RT, дал неблагоприятный прогноз пожарной опасности, однако отметил, что в этом году подготовка к пожароопасному сезону начата заблаговременно.

Лесные пожары охватили в Сибирь летом 2019 года. Сильнее всего от огня пострадали Красноярский край, Иркутская область, Забайкалье и Якутия. По данным «Ридуса», общий ущерб от пожаров составил не менее семи миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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