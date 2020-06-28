Захарова: заявление Чехии о памятнике Коневу — грязная возня

Мария Захарова отметила, что защита памятника регулировалась правовыми актами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление Чехии о вине России в сносе памятника маршалу Ивану Коневу — «грязная возня». Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Этому предшествовало заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа о том, что в сносе монумента Коневу виноваты только российские дипломаты. По его словам, российскому посольству предлагали переместить монумент на свою территорию, на что получили отказ.

Мария Захарова отметила, что нахождение памятника на территории Чехии регулировалось правовыми актами. «Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — цитирует ее ТАСС.

В начале апреля власти Праги снесли памятник советскому маршалу Коневу. Демонтаж вызвал бурную реакцию властей и дипмиссий Чехии и России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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