Командующий стоял с букетом сирени — так в 1945 встречали Красную Армию чехи Фото: Эдуард Эрбен/РИА Новости

Власти столицы Чехии 3 апреля снесли памятник советскому маршалу Коневу. Об этом сообщили чешские и федеральные российские СМИ, ссылаясь за заявление главы района Прага-6 Ондржея Коларжа. На Урале ответ чехам был готов заранее: в Екатеринбурге предотвращена установка памятного знака чешским легионерам.

Демонтаж памятника вызвал бурные реакции властей и дипмиссий Чехии и России. В частности, Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана, резко осудил действия местных властей в Праге. «У чешских политических экстремистов сегодня большой день. В тяжелое время (пандемии коронавируса — прим.ред.) высокомерные и ненавидящие решили покрыть позором нашу страну. Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов», — заявил пресс-секретарь главы Чехии.

Памятник маршалу Коневу в Праге сняли с пьедестала и обещают передать в музей Фото: telegram-канал РИА Новости

С политическим заявлением выступило и российское посольстве в Праге: «Выражаем решительный протест против вандальских действий муниципальных руководителей (района Прага-6)… Очевидно, что своими провокационными действиями инициаторы войны с памятниками при попустительстве чешских республиканских властей добиваются ухудшения российско-чешских отношений. Снос памятника И. С. Коневу не останется без соответствующей реакции российской стороны».

Ответ на вандализм, оскверняющий память российских и чешских воинов-освободителей Европы, сделан и на Урале, причем заранее. URA.RU рассказывало о том, что мэрия Екатеринбурга заняла жесткую позицию, не давая сотрудникам Генконсульства Чехии в Екатеринбурге установить памятную табличку на доме на улице Пушкина в центре столицы Урала. По данным URA.RU, это принципиальное политическое решение в ответ на нападки чешских радикалов на памятники советским воинам и полководцам в Праге.

Памятник маршалу Ивану Коневу был установлен в Праге в 1980 году на площади Интербригад в спальном районе «Прага-6». Он стоял с букетом сирени — именно так встречали командующего фронтом маршала и всю Красную Армию благодарные чехи.