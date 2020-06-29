28 июня 2020

Российским студентам разрешат не писать дипломы. Все ради поддержки бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург, университет, вуз, высшее образование, урфу, студенты, выпускник, конфедератка
Необходимым требованием является применение навыков студента в стартапе, соответствующее его специальности обучения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российским студентам со следующего года разрешили вместо дипломов представлять проект стартапа. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

«Выпускники 40 российских вузов с 2021 года смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а свой стартап», — пишут «Известия». Программа«Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы предпринимательства и на поддержку бизнеса, объяснили в министерстве. Кроме того, у студентов есть шанс заработать на своем деле.

Необходимым требованием является применение навыков выпускника в стартапе, соответствующее его специальности обучения. Томский политехнический университет одним из первых запустил такую программу. Тот же механизм уже опробовали в Дальневосточном федеральном университете.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в ведомстве планируют ежегодно проводить Всероссийский онлайн-выпускной в качестве дополнения к традиционным выпускным. Он был запланирован на 27 июня, пишет RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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