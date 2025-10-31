Мантуров объяснил, повысятся ли цены на авто после изменений утильсбора
По словам Мантурова, ценовых скачков не ожидается из-за переноса сроков вступления новых правил
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Резких ценовых скачков на автомобили после изменения утильсбора ожидать не стоит, благодаря переносу сроков вступления новых правил в силу. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров.
«В целом, не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Перенос сроков дает возможность импортерам и дилерам ввезти автомобили для частного пользования по старым правилам и пополнить складские запасы.
Ранее Минпромторг РФ принял решение перенести введение повышенного утилизационного сбора для легковых автомобилей высокой мощности на декабрь. Ряд покупателей автомобилей столкнулся с незапланированными задержками при доставке транспортных средств.
