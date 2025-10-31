Логотип РИА URA.RU
Мантуров объяснил, повысятся ли цены на авто после изменений утильсбора

Мантуров: резких ценовых скачков на авто после изменения утильсбора не будет
31 октября 2025 в 13:17
По словам Мантурова, ценовых скачков не ожидается из-за переноса сроков вступления новых правил

По словам Мантурова, ценовых скачков не ожидается из-за переноса сроков вступления новых правил

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Резких ценовых скачков на автомобили после изменения утильсбора ожидать не стоит, благодаря переносу сроков вступления новых правил в силу. Об этом заявил вице-премьер России Денис Мантуров.

«В целом, не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков вступления новых правил в силу до декабря», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости. Перенос сроков дает возможность импортерам и дилерам ввезти автомобили для частного пользования по старым правилам и пополнить складские запасы.

Ранее Минпромторг РФ принял решение перенести введение повышенного утилизационного сбора для легковых автомобилей высокой мощности на декабрь. Ряд покупателей автомобилей столкнулся с незапланированными задержками при доставке транспортных средств.

