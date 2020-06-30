Три прототипа вакцины от коронавируса прошли испытания в России

Более 100 сотрудников центра «Вектор» работают над созданием вакцина, сказал Ринат Максютов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Три прототипа вакцины против коронавирусой инфекцией успешно завершили испытания в России. Об этом рассказал гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Три прототипа вакцины против заболевания COVID-19 успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ», — цитирует Максютова РИА «Новости». Он отметил, что это самые продвинутые препараты с точки зрения полученных результатов. По его словам, над разработкой вакцин нового поколения работают больше 100 сотрудников центра.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны выразил мнение, что появление вакцины от COVID-19 важно, но это не является панацеей, пишет «Газета Кемерова». Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что темпы распространения коронавируса в мире растут, несмотря на успех ряда стран в борьбе с инфекцией, передает «Общественное телевидение России».

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