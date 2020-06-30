У испытателей вакцины от коронавируса проявились побочные эффекты

Добровольцы чувствуют себя хорошо, рассказала Елена Смолярчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса, которую сейчас испытывают в России, имеет побочные эффекты, но они не опасны для здоровья. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

«Это так называемая общая и местная поствакцинальная реакция, которая носит легкую степень тяжести и которая купируется самопроизвольно, без какого-либо дополнительного вмешательства», — заявила она ТАСС.

Добровольцы, тестирующие вакцину в Сеченовке, чувствуют себя хорошо, серьезных нежелательных реакций нет, рассказала Смолярчук. Вакцина от COVID-19, по ее словам, состоит из двух субъединиц. Часть добровольцев получает одну субъединицу, другая — вторую, а еще одна часть получает всю вакцину полностью. Таким образом контролируется скорость развития и напряженность иммунитета, отметила эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, когда в России может появиться вакцина от COVID-19. По ее словам, в массовое производство сыворотка может быть запущена уже осенью, пишет «Утро.ру».

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