Тверской протоиерей Вячеслав Баскаков, который известен своей любовью к дорогой брендовой одежде, снова замечен в Москве. На этот раз священнослужитель прогулялся по улицам столицы в обновках от Louis Vuitton, сообщает канал Mash.
«Скоро у протоиерея всея гуччи-гэнга день рождения, он посетил Москву — и был заснят в обновках от Луи Виттон», — пишет издание. На кадрах, снятыми очевидцами, Баскаков прогуливается в изящном голубом шарфе, стильных очках и с брендовой сумкой. При этом протоиерей не забыл надеть свою рясу.
Вячеслав Баскаков служит в Тверской епархиальной научной библиотеке. Он давно известен своей страстью к одежде и аксессуарам от Louis Vuitton и Gucci. Свои образы он размещает в социальных сетях, что послужило причиной скандала в 2018 году. В РПЦ не видят ничего запретного в том, что протоиерей выкладывает фото в дорогих нарядах. Сам Баскаков утверждает, что покупает дорогостоящую одежду в кредит или с помощью дисконтных скидок.
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