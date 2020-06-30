Модный батюшка щеголял по Москве в обновках от Louis Vuitton. ВИДЕО

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Louis Vuitton. Екатеринбург, louis vuitton, луи виттон
Протоиерей Вячеслав Баскаков известен своей страстью к дорогой брендовой одежде Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тверской протоиерей Вячеслав Баскаков, который известен своей любовью к дорогой брендовой одежде, снова замечен в Москве. На этот раз священнослужитель прогулялся по улицам столицы в обновках от Louis Vuitton, сообщает канал Mash.

«Скоро у протоиерея всея гуччи-гэнга день рождения, он посетил Москву — и был заснят в обновках от Луи Виттон», — пишет издание. На кадрах, снятыми очевидцами, Баскаков прогуливается в изящном голубом шарфе, стильных очках и с брендовой сумкой. При этом протоиерей не забыл надеть свою рясу.

Вячеслав Баскаков служит в Тверской епархиальной научной библиотеке. Он давно известен своей страстью к одежде и аксессуарам от Louis Vuitton и Gucci. Свои образы он размещает в социальных сетях, что послужило причиной скандала в 2018 году. В РПЦ не видят ничего запретного в том, что протоиерей выкладывает фото в дорогих нарядах. Сам Баскаков утверждает, что покупает дорогостоящую одежду в кредит или с помощью дисконтных скидок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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