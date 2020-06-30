Минкомсвязи удалило данные россиян, собранные во время карантина

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В апреле ведомство представило приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», напоминает « Национальная служба новостей» . В нем можно было получить пропуск для выхода на улицу во время самоизоляции в виде QR-кода. Для этого нужно было заполнить анкету регистрации. Такую же процедуру проходили люди, которые приезжали в Россию из других стран. Приложение работало только в регионах, а в Москве власти придумали собственный интерфейс, передает телеканал 360 .

«Мы все удалили», — приводят РИА «Новости» слова Шадаева. Он отметил, что данные стерли во всех регионах, где перестали действовать пропуска.

Регионы, которые отменили пропускной режим, удалили всю личную информацию о россиянах, которую собирали для электронных пропусков во время карантина. Об этом во вторник сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Информацию собирали для оформления электронных пропусков в некоторых регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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