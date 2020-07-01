В ПФР объяснили новый порядок оформления пенсий

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Ранее сообщалось, что пенсионерам могут изменить правила оформления и выпуска банковских карт . Это нужно для того, чтобы повысить безопасность для накоплений пожилых граждан. Отмечается, что банковские карты с чипами являются небезопасными для пожилых граждан, а доводы банков об удобстве бесконтактной оплаты неубедительны. Поэтому предлагается предоставить пожилым гражданам право выбора при изготовлении банковской карты: будут они иметь функцию бесконтактной оплаты или нет.

Кроме этого, продлевается выплата пенсий гражданам РФ, не имеющих прописки. Ранее в таком случае россияне должны были предоставлять заявление о фактическом месте жительства раз в год. До конца июля этого делать не нужно. Семьи, которые получают выплату из материнского капитала, тоже могут не обращаться в фонд для подтверждения доходов. Если период выплаты истекает до 1 октября, перечисление денег продляется автоматически.

Там отметили, что основная часть пенсий сейчас оформляется удаленно по электронным заявлениям. Их можно подать через личный кабинет ПФР или на сайте Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время достигает 70%. Если человек не может подать заявление онлайн, то сотрудники фонда имеют возможность связаться с ним по телефону и получить согласие на оформление. Уточняется, что при поступлении информации, влияющей на пенсионные выплаты, размер пенсии пересчитывается сотрудниками ПФР автоматически за прошедшие месяцы. Дополнительного заявления не требуется.

«До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений», — говорится в сообщении ПФР.

Пенсионный фонд России (ПФР) продлил упрощенный порядок оформления пенсий до конца июля в связи с пандемией коронавируса. Выплаты можно утвердить, не выходя из дома. Информация об этом появилась на сайте фонда.

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