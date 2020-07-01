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Ранее российские ученые полагали, что для спасения страны от коронавируса необходимо произвести 70 миллионов экземпляров вакцины. Это, по их мнению, поможет сформировать коллективный иммунитет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что вакцина появится в стране осенью .

Необходимое количество антител было найдено только у 4% медиков, работающих с больными без защиты. Ученые сделали выводы, что часть исследованных потеряла, а часть вообще не приобрела нужных антител. Выводы ученых ставят под сомнение сразу несколько направлений борьбы с пандемией. Если иммунитет недолговечен, то витки эпидемии могут повторяться бесконечное количество раз. Возникает вопрос эффективности вакцин, действие которых в результате может длиться недолгий период. Кроме этого, под сомнением оказывается возможная выработка коллективного иммунитета.

«В конце этого срока антител не обнаружилось у 10% тяжело переболевших из первой группы, у 96% медработников, которые подвергались воздействию вируса, работая без защитных средств, но не имели подтвержденного диагноза», — передают результаты исследования « Известия ».

Специалисты проанализировали тесты на IgG-антитела 1470 госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID и 3832 медика без этого диагноза. Были учтены анализы, проводимые с 29 февраля по 29 апреля 2020 года.

10% переболевших коронавирусом пациентов и 96% контактировавших с ними медиков теряют иммунитет к болезни в течение 2-3 месяцев. К такому выводу пришли ученые больницы Чжуннань Уханьского университета и медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне.

Многие переболевшие COVID пациенты теряют иммунитет за два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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