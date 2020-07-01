Умер актер — звезда фильма «Большая перемена»

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Супруга актера призналась, что прибывает в шоке из-за смерти мужа

Зрителям актер запомнился прежде всего ролью Геннадия Ляпишева в «Большая перемена», отличными ролями в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова и «12 стульев» Марка Захарова и многих других.

«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой», — написала жена артиста. О причинах смерти Проскурина не сообщается.

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин. О его смерти сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда.

Виктору Проскурину было 68 лет Фото: Facebook Ирина Хонда

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