30 июня 2020

Умер актер — звезда фильма «Большая перемена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктору Проскурину было 68 лет Фото: Facebook Ирина Хонда

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин. О его смерти сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда.

«30.06.2020 умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой», — написала жена артиста. О причинах смерти Проскурина не сообщается.

Зрителям актер запомнился прежде всего ролью Геннадия Ляпишева в «Большая перемена», отличными ролями в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова и «12 стульев» Марка Захарова и многих других.

Супруга актера призналась, что прибывает в шоке из-за смерти мужа
Скрин Facebook Ирина Хонда

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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