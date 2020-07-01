Курган проваливает явку на голосовании за Конституцию

В Кургане к 10 утра проголосовала только треть жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Жители Кургана наименее активно ходят на голосование по поправкам в Конституцию. На избирательные участки пришла только треть жителей города. Такие данные на 10 утра 1 июля разместили в ГАС «Выборы».

На 10:00 меньше всего участников голосования зафиксировали в восточной территориальной избирательной комиссии Кургана — 34.69%. В западной ТИК Кургана явка составила 35.67%. Это самый низкий результат регионе. Чуть больше была явка в Шадринске (36.28%) и Кетовском районе (39.54%).

В остальных районах явка была выше 50%. Самый высокий результат по явке показал Сафакулевский район — 71.64%. «По состоянию на 10:00, в Курганской области проголосовали 326 457 участников голосования. Явка составила 47,55%», — сообщили в областной избирательной комиссии. В ГАС «Выборы» указано, что общая явка была 48.11%.

Курган традиционно занимает последнее место по явке в регионе. Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. Местные власти, по данным источников, грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования, если явка будет провалена. В Шумихе горожан заманивают на выборы денежными сертификатами.