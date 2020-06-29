В регионе меньше всего на голосование по Конституции пришло жителей Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Самую низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию в Курганской области к 28 июня обеспечили жители Кургана. Об этом на брифинге 29 июня сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов, передает корреспондент URA.RU.

«На первом месте [по низкой явке] традиционно Курган», — рассказал Самокрутов. По его словам, в восточной территориальной избирательной комиссии пришло около 21% человек от возможного количества, в западной — более 22,5%. Также в тройку по самой низкой явке попали Шадринский и Кетовский районы.

На 28 июня активнее всего в регионе голосовали в Шатровском, Мокроусовском, Сафакулевском и Белозерском районах. В этих районах на участки пришли более 50% избирателей.

За четыре дня в Курганской области проголосовали 230 700 человек, что составило 33,4% от общего количества избирателей. На момент проведения брифинга общая явка по России составила 37,2%.