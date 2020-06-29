28 июня 2020
27 июня 2020

Курганский избирком раскрыл, где провалена явка по Конституции. Список

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Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, флаг россии, триколор, избирательнй участок, общероссийское голосование
В регионе меньше всего на голосование по Конституции пришло жителей Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Самую низкую явку на голосовании по поправкам в Конституцию в Курганской области к 28 июня обеспечили жители Кургана. Об этом на брифинге 29 июня сообщил председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов, передает корреспондент URA.RU.

«На первом месте [по низкой явке] традиционно Курган», — рассказал Самокрутов. По его словам, в восточной территориальной избирательной комиссии пришло около 21% человек от возможного количества, в западной — более 22,5%. Также в тройку по самой низкой явке попали Шадринский и Кетовский районы.

На 28 июня активнее всего в регионе голосовали в Шатровском, Мокроусовском, Сафакулевском и Белозерском районах. В этих районах на участки пришли более 50% избирателей.

За четыре дня в Курганской области проголосовали 230 700 человек, что составило 33,4% от общего количества избирателей. На момент проведения брифинга общая явка по России составила 37,2%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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