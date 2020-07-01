За провал явки на голосовании накажут курганских мэров

В Курганской области по поправкам к Конституции проголосовали более 50% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

В Курганской области за провал явки по поправкам в Конституцию в районах местные власти грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования. Об этом URA.RU рассказал источник, приближенный к администрации одного из районов.

«Члены комиссии ходят по домам без заявления граждан. Это приказал делать председатель районной комиссии. Глава района при этом всех мэров заставляет обеспечить явку с угрозой лишить бюджетного финансирования», — рассказал инсайдер. Он также пояснил, что есть указание на участках делать фотоотчеты. Также проверяют, чтобы все бюджетники проголосовали.

По данным политического инсайдера, в Курганской области наблюдается небольшое отставание от плана. За счет активности жителей сел повышается общая явка, которая традиционно провальная в Кургане и Шадринске, а также в селе Кетово (меньше на 10%-15% от общерегиональной). «Мы идем минус 3% к плану. И это пока не критично. У нас голосование идет не плохо. При этом большая часть людей собирается голосовать 1 июля», — пояснил источник.

Он добавил, что власти надеются повысить общую явку не только за счет сельского населения, но и за счет тех, у кого временная регистрация. «Это студенты, командировочные и так далее. Их много в регионе, но они имеют право отдать свой голос только 1 июля, не раньше», — добавил источник. По его мнению, активно пойдут голосовать и те, кто работает. Для возможности принять участие в голосовании 1 июля объявлено выходным днем.

Ранее URA.RU писало, что муниципалитетам поставлен план — голосовать должны по 10% избирателей в день. При плохой явке в районах своими местами могут рисковать мэры. В числе глав, позиции которых выглядят не вполне уверенно, называют тех, в чьих территориях есть какое-либо недовольство местных.