За участие в голосовании жителям Шумихи предлагают денежные сертификаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Администрация города Шумихи (Курганская область) каждому пятидесятому избирателю предлагает денежный сертификат за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом представители администрации сообщили в соцсетях.

«Каждый 50-й участник голосования, пришедший на избирательный участок и сделавший свой выбор, получит сертификат номиналом 500 рублей», — указано в сообщении администрации. Как написали представители мэрии, сертификаты выдают в рамках акции «Активный гражданин!»

По словам представителей администрации города, акция действует 1 июля с 8:00 до 20:00. «Голосуйте, не оставайтесь в стороне!», — добавили в администрации.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до главы Шумихи Анатолия Козлова. Также не удалось связаться с главой Шумихинского района Сергеем Максимовских. В приемной сообщили, что он находится на выезде на избирательных участках.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. За пять дней в Курганской области проголосовали 276 823 человека, что составляет 39,8% от общего числа избирателей. Источники рассказали URA.RU, что за провал явки на голосование местные власти грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования.

Пост мэрии Шумихи Скриншот: «Администрация города Шумихи», группа соцсети «ВКонтакте»