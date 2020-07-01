30 июня 2020
29 июня 2020

В курганском городе избирателям платят за голосование. «Не оставайтесь в стороне!». СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательный участок по общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Курган, флаг россии, триколор, избирательнй участок, общероссийское голосование
За участие в голосовании жителям Шумихи предлагают денежные сертификаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Общероссийское голосование по изменению Конституции

Администрация города Шумихи (Курганская область) каждому пятидесятому избирателю предлагает денежный сертификат за участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом представители администрации сообщили в соцсетях.

«Каждый 50-й участник голосования, пришедший на избирательный участок и сделавший свой выбор, получит сертификат номиналом 500 рублей», — указано в сообщении администрации. Как написали представители мэрии, сертификаты выдают в рамках акции «Активный гражданин!»

По словам представителей администрации города, акция действует 1 июля с 8:00 до 20:00. «Голосуйте, не оставайтесь в стороне!», — добавили в администрации.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до главы Шумихи Анатолия Козлова. Также не удалось связаться с главой Шумихинского района Сергеем Максимовских. В приемной сообщили, что он находится на выезде на избирательных участках.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации проходит с 25 июня по 1 июля. За пять дней в Курганской области проголосовали 276 823 человека, что составляет 39,8% от общего числа избирателей. Источники рассказали URA.RU, что за провал явки на голосование местные власти грозят лишить сельсоветы бюджетного финансирования.

Пост мэрии Шумихи
Скриншот: «Администрация города Шумихи», группа соцсети «ВКонтакте»

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...