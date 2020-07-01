В голосовании по изменению Конституции РФ приняло участие 64,02% тюменцев, обладающих избирательным правом. Такие данные по состоянию на 12.00 привел глава регионального избиркома Игорь Халин. Явка уже превысила показатели губернаторских выборов 2018 года — тогда на участки пришло 57,3% избирателей.
«По состоянию на 12 часов 1 июля проголосовали 722244 жителя региона. Из них около 87,5 тыс. человек отдали свои голоса вне избирательных участков», — уточнил Халин. Тюменские наблюдатели не обнаружили нарушений на голосовании, которое идет в России с 25 июня.
Избирательные участки в Тюменской области закроются в 20 часов, после чего начнется подсчет голосов. До этого времени результаты выборов остаются неизвестными.
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