30 июня 2020
29 июня 2020

Тюменцы голосуют за Конституцию лучше, чем за губернатора. Актуальные данные явки

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр
В голосовании по изменению Конституции РФ приняло участие 64,02% тюменцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

В голосовании по изменению Конституции РФ приняло участие 64,02% тюменцев, обладающих избирательным правом. Такие данные по состоянию на 12.00 привел глава регионального избиркома Игорь Халин. Явка уже превысила показатели губернаторских выборов 2018 года — тогда на участки пришло 57,3% избирателей.

«По состоянию на 12 часов 1 июля проголосовали 722244 жителя региона. Из них около 87,5 тыс. человек отдали свои голоса вне избирательных участков», — уточнил Халин. Тюменские наблюдатели не обнаружили нарушений на голосовании, которое идет в России с 25 июня.

Избирательные участки в Тюменской области закроются в 20 часов, после чего начнется подсчет голосов. До этого времени результаты выборов остаются неизвестными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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