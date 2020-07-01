Оппозиция в ЯНАО во время голосования пошла на провокации

Один из голосовавших попытался подменить бюллетень на чистый лист бумаги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На голосовании по поправкам в Конституцию РФ в ЯНАО выявлена первая провокация. Инсайдеры рассказали URA.RU о подробностях инцидента на одном из избирательных участков в Ноябрьске, где один из голосовавших пытался вынести с участка бюллетень, вбросив в урну чистый лист.

«По предварительным данным, в инциденте участвовал Андрей Шепелев — секретарь по идеологической и агитационно-пропагандисткой работе регионального отделения КПРФ в ЯНАО», — сообщил знакомый с ситуацией источник. Сам Шепелев и его однопартийцы отрицают факт нарушения.

«Это его право. Избирательным законодательством этот опрос не регламентируется», — сообщила URA.RU секретарь окружного комитета КПРФ Елена Кукушкина. По словам собеседницы, она связалась с Шепелевым, и тот сообщил, что ничего не нарушал: вышел из кабинки, по просьбе сотрудника избиркома показал, что у него действительно бюллетень для голосования, после чего опустил его в урну.

По мнению политолога Шамиля Рака, провокация может крайне негативно отразиться на коммунистах в будущем. «Позиция КПРФ всем понятна, они выражают свою точку зрения о поправках открыто, и это законный метод, — поделился он своим мнением. — Игры с выносом бюллетеней это, конечно, перебор. Впереди выборы в ямальский парламент, они изрядно пачкают свою репутацию перед избирателями».

Между тем, на 15:00 1 июля явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ превысила 76%, сообщил журналистам заместитель председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик на состоявшемся брифинге. По информации URA.RU, изначально предполагалось, что голоса удастся собрать у порядка 70% избирателей.

«Явка на Ямале на 15:00 превысила 76%. В лидерах у нас Красноселькупский район — там свыше 90% избирателей уже приняли участие в голосование. За ним идет Ямальский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы, где явка превысила 80%, во всех остальных выше 70% и растет», — рассказал Горелик. Зампредседателя предположил, что по итогу она вырастет еще на 2-3%.

По словам источников URA.RU в политических кругах ЯНАО, 80% — это максимум, на который можно было рассчитывать. Изначально предполагалось, что опросом будет охвачено примерно 70% избирателей.

Участки, на которых проходит голосование, закроются в 20:00. Опрос проходит со всеми предосторожностями — соблюдением социальной дистанции и выдачей средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, одноразовых ручек.