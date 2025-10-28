Логотип РИА URA.RU
Медики ЯНАО выявили более 80 случаев заболеваний с помощью нового оборудования

28 октября 2025 в 18:08
За несколько месяцев врачам Тарко-Салинской ЦРБ удалось выявить десятки опасных состояний

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тарко-Салинской центральной районной больнице за пять месяцев с помощью новой эндоскопической системы выявлено более 80 случаев различных заболеваний у пациентов. Оборудование экспертного класса поступило в диагностическое отделение стационара в мае 2025 года, и с тех пор врачи осмотрели 247 человек, получив возможность диагностировать патологии пищеварительной системы на ранних стадиях.

«Новая эндоскопическая система помогла выявить более 80 случаев заболеваний медикам Тарко-Салинской ЦРБ. В Тарко-Салинской ЦРБ активно используется современное оборудование. Так, за пять месяцев с помощью эндоскопической системы было осмотрено более 247 пациентов», — написано в telegram-канале медучреждения.

Современная эндоскопическая система позволяет значительно повысить качество диагностики за счет цифрового улучшения изображения. Благодаря оборудованию стало возможно выявлять не только явные, но и малейшие изменения слизистых оболочек, что обеспечивает раннее обнаружение онкологических и других опасных состояний. За отчетный период был диагностирован один случай рака пищевода, 32 пациента получили диагноз доброкачественных образований, у 12 обнаружены язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а у свыше 40 человек — эрозивные поражения желудка.

