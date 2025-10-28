Медики ЯНАО выявили более 80 случаев заболеваний с помощью нового оборудования

За несколько месяцев врачам Тарко-Салинской ЦРБ удалось выявить десятки опасных состояний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тарко-Салинской центральной районной больнице за пять месяцев с помощью новой эндоскопической системы выявлено более 80 случаев различных заболеваний у пациентов. Оборудование экспертного класса поступило в диагностическое отделение стационара в мае 2025 года, и с тех пор врачи осмотрели 247 человек, получив возможность диагностировать патологии пищеварительной системы на ранних стадиях.

