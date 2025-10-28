Шалость или гадость: топ-10 мультфильмов для просмотра на Хэллоуин

Топ-10 лучших мультфильмов для просмотра в Хэллоуин 2025 Фото: Кадр из мультфильма «Монстры на каникулах», реж. Геннди Тартаковски, Sony Pictures Animation

Хэллоуин — отличный повод для семейного киновечера. URA.RU собрал топ-10 мультфильмов, которые создают настоящую атмосферу праздника без излишнего ужаса. От романтичной готики Тима Бертона до мексиканских традиций Дня мертвых — каждая картина предлагает свой взгляд на мистику и потусторонний мир. Выбирайте по настроению: смех, слезы или адреналин.

Топ-10 мультфильмов для просмотра в Хэллоуин

1. Труп невесты (2005)

«Труп невесты» — это первый в истории фильм, полностью снятый на цифровую фотокамеру Фото: imago stock&people / Global Look Press

Молодой Виктор случайно женится на мертвой невесте и оказывается в загробном царстве, где царит веселье и краски, совсем не похожие на серый викторианский мир живых. Там он встречает Эмили — таинственную девушку в белом платье, которая ждала настоящей любви целый век. Но Виктор помнит свою невесту Викторию и понимает, что его сердце разрывается между двумя мирами.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: это фильм, который идеально подходит для праздника, но совсем не страшный — скорее грустный и романтичный. Атмосфера здесь особенная: с одной стороны, готический викторианский пейзаж, с другой — яркое, веселое царство мертвых с танцующими скелетами и озорными привидениями. Фильм про то, как смерть — это не конец, а просто переход в другую жизнь, где все возможно.

Продолжение после рекламы

Режиссеры Тим Бертон и Майк Джонсон создали шедевр покадровой анимации. Каждый кадр — произведение искусства. Оценки: IMDb — 7,4, Кинопоиск — 7,9. Музыка Дэнни Эльфмана делает фильм волшебным, а актерская игра Джонни Деппа и Хелены Бонэм Картер идеальна.

2. Коралина в стране кошмаров (2009)

Мультфильм «Коралина в Стране Кошмаров» — это кукольный фильм 2009 года, основанный на книге Нила Геймана Фото: Кадр из мультфильма «Коралина в стране кошмаров», реж. Генри Селик, Laika Entertainment, Pandemonium

Одинокая Коралина находит за дверью в своем доме портал в параллельный мир, где живут ее «другие» родители — намного более внимательные и заботливые, чем настоящие. Но в этом мире все не так, как кажется. За маской идеальной семьи скрывается опасность, а черный кот предупреждает девочку об истинной природе этого места.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: фильм держит в напряжении, но это хорошее напряжение — ощущение тайны и предчувствие опасности. Визуально это чарующий кошмар: яркие краски, странные персонажи, жуткие моменты, которые не переходят в откровенный ужас. Идеально для тех, кто любит атмосферу Хэллоуина, но не хочет спать после просмотра.

Генри Селик создал первый полнометражный кукольный фильм в 3D. Это было настоящее чудо — над ним работало 450 человек, включая специалиста, который вязал миниатюрные свитеры для кукол. Оценки: IMDb — 7,8, Кинопоиск — 7,8. Каждый кадр пропитан любовью к деталям и мастерству.

3. Франкенвини (2012)

Все персонажи и декорации были созданы по эскизам самого Тима Бертона Фото: Dyd Fotografos / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Мальчик Виктор Франкенштейн — юный гений, увлеченный наукой и кинематографией. Его верный пес Спарки — главная звезда домашних фильмов. Когда собака гибнет под колесами автомобиля, Виктор использует знания электричества, чтобы воскресить ее. Но воскрешенный Спарки пугает соседей, и одноклассники Виктора начинают копировать его эксперименты с собственными питомцами.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: фильм в черно-белой палитре — это дань классическим фильмам о Франкенштейне, но с современным кинематографическим взглядом. Здесь нет настоящего ужаса, зато есть ностальгия, юмор и трогательная история про верность и любовь. Монохромная техника делает фильм особенно атмосферным — как будто смотришь старый немой фильм.

Тим Бертон снял фильм с использованием технологии stop motion, создав свой узнаваемый стиль. Оценки: IMDb — 6,9, Кинопоиск — 7,1. Композиция Дэнни Эльфмана и озвучка Чарльза Тахэна (Виктора) создают трогательный и одновременно забавный фильм.

4. Монстры на каникулах (2012)

Граф Дракула строит отель для монстров — безопасное место, где они могут отдохнуть от людей. Его дочь Мэйвис вырастает в стенах замка, не видя мира. В день ее 118-летия в отель случайно попадает обычный молодой человек Джонатан. Дракула пытается его спрятать, но Мэйвис влюбляется в гостя, и вся ситуация становится комичной и трогательной одновременно.

Продолжение после рекламы

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: Это веселый и легкий фильм, который не требует глубокого погружения, но дарует массу удовольствия. Здесь все классические монстры — мумия, Франкенштейн, оборотни, человек-невидимка — живут как обычная семья. Юмор доступен и взрослым, и детям, атмосфера праздничная и позитивная.

Режиссер Геннди Тартаковский создал комедию с визуальным стилем, вдохновленным работами Текса Эвери. Оценки: IMDb — 7,0, Кинопоиск — 7,7. Озвучка Адама Сэндлера, Селены Гомес и других звезд кино делает фильм еще более привлекательным.

5. Дом-монстр (2006)

«Дом-монстр» — это американский компьютерный анимационный мультфильм, выпущенный в 2006 год Фото: Кадр из фильма «Дом монстр», реж. Гил Кинан, Columbia Pictures, Relativity Media, ImageMovers

Три подростка обнаруживают, что старый дом их соседа — не просто дом, а живое существо с аппетитом. Дом пожирает все, что приближается к нему. Сначала никто не верит детям, но когда начинают исчезать люди, ребята решают сами разобраться с монстром. Выясняется, что дом — это воплощение души покойной жены владельца.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: фильм забавный и страшноватый одновременно. Это комедийный ужас о сверхъестественном, где главный враг — архитектурное сооружение. Сюжет оригинален, диалоги смешные, а сама концепция — дом как живой организм — остается в памяти надолго. Идеален для тех, кто хочет немного адреналина, но с улыбкой на лице.

Режиссер Гил Кинан в своем дебюте создал фильм, который был номинирован на Оскар. Оценки: IMDb — 6,7, Кинопоиск — 6,9. Использована техника motion capture, которая создает реалистичные движения персонажей.

6. Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня (2005)

Мультфильм «Проклятие кролика-оборотня» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» Фото: Кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: проклятие кролика-оборотня», реж. Ник Парк, Стив Бокс, Aardman Animations, DreamWorks Animation, DreamWorks SKG

В маленьком городке Вест Валлаби приближается конкурс гигантских овощей. Изобретатель Уоллес и его верный немой пес Громит помогают жителям бороться с кроликами, наносящими урон урожаю. Но когда Уоллес пытается перевоспитать кроликов с помощью машины манипулирования сознанием, эксперимент идет наперекосяк. В городе появляется гигантский кролик-оборотень, пожирающий овощи и сеющий панику.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: Это пародия на классические фильмы о монстрах и фильмы ужасов в лучшем смысле слова. Фильм построен на британском юморе — умном, тонком и одновременно веселом. Пластилиновая анимация выглядит теплой и уютной, а сюжет развивается с идеальным темпом. Фильм выиграл премию Оскар за лучший анимационный фильм — и это заслужено.

Режиссеры Ник Парк и Стив Бокс создали совершенство в области покадровой анимации. На фильм потребовалось 2,8 тонны пластилина 42 цветов. Оценки: IMDb — 7,5, Кинопоиск — 7,2. Это первый фильм с пластилиновой анимацией, выигравший Оскар.

Продолжение после рекламы

7. Девять (2009)

«9» — это анимационный научно-фантастический фильм 2009 года Фото: Кадр из фильма «9», реж. Роб Маршалл, The Weinstein Company

В альтернативной реальности начала XX века ученый создает девять кукол, наделенных человеческими душами, чтобы спасти человечество от машины, восставшей против своих создателей. Девятый человечек просыпается один в лаборатории и должен разобраться, что произошло с миром, найти своих братьев и сестер, и остановить искусственный интеллект, который убивает все живое.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: Эта картина для тех, кто не боится мрачных и тяжелых сюжетов. Атмосфера постапокалипсиса, разрушенный мир, механические монстры — все это создает особую, гнетущую атмосферу. Но фильм не просто про ужас, это про надежду, про значение человеческой души и про то, что даже в темном мире можно найти свет.

Режиссер Шейн Экер создал фильм в жанре ститчпанк — смеси стимпанка и готики. Продюсеры Тим Бертон и Тимур Бекмамбетов помогли воплотить это мрачное видение.

Оценки: IMDb — 7,4, Кинопоиск — 7,4.

8. Канун всех святых (1993)

Мультфильм является экранизацией одноимённого романа Рэя Брэдбери Фото: Кадр из мультфильма «Канун всех святых», реж. Марио Пилузо, Hanna-Barbera Production

Четверо друзей готовятся к Хэллоуину, надевают костюмы и собираются ходить по домам, собирая конфеты. Но их планы меняются, когда они узнают, что их лучший друг попал в больницу. По пути на его посещение они встречают таинственного человека, который рассказывает им о происхождении Хэллоуина, его традициях и символах. Ребята вступают в путешествие сквозь время и историю, чтобы спасти друга.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: это не просто развлечение, это своеобразный учебник истории Хэллоуина. Рэй Брэдбери, писатель оригинальной книги, озвучил роль рассказчика, что придает фильму особую атмосферу. Фильм образователен, но не скучен — в нем есть приключения, мистика и немного страха. Идеален для семейного просмотра в ночь на 1 ноября.

Режиссура и оценки: режиссер Марио Пилузо адаптировал знаменитую книгу Рэя Брэдбери. Оценки: IMDb — 7,7, Кинопоиск — 7,5. Сам Брэдбери участвовал в создании сценария, что обеспечило верность оригиналу.

9. Тайна Коко (2017)

«Тайна Коко» (Coco) — это полнометражный компьютерный анимационный фильм 2017 года производства студии Pixar Фото: Кадр из мультфильма «Тайна Коко», реж. Ли Анкрич, Эдриан Молина, Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures

12-летний мексиканский мальчик Мигель мечтает стать музыкантом, но в его семье музыка запрещена уже почти столетие. В День мертвых Мигель случайно попадает в загробный мир, где встречает души своих предков. Там он узнает правду о проклятии своей семьи и встречает Гектора — скелета, который помогает ему разобраться в семейных тайнах и вернуться домой.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: этот мультфильм про мертвых, но совсем не страшный — скорее, трогательный и вдохновляющий. Студия Pixar вдохновлялась мексиканским праздником Днем мертвых и создала фильм, который уважает традиции, но рассказывает современную историю про семью, музыку и любовь. Визуально фильм роскошен — яркие краски, танцующие скелеты, живая музыка.

Продолжение после рекламы

Режиссура и оценки: Режиссеры Ли Анкрич и Эдриан Молина создали фильм, который выиграл два Оскара: за лучший анимационный фильм и за лучшую песню.

Оценки: IMDb — 8,4, Кинопоиск — 8,7. Музыка Майкла Джаккино и песни Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса трогают до слез.

10. Бесподобный мистер Фокс (2009)

«Бесподобный мистер Фокс» — кукольный мультфильм 2009 года, снятый режиссером Уэсом Андерсоном Фото: 20th Century Fox / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ловкий лис Мистер Фокс решает совершить очередной набег на ферму вместе со своей женой, но они попадают в ловушку. Узнав, что его возлюбленная беременна, Фокс дает ей обещание больше никогда не воровать. Два года спустя, живя мирной жизнью газетного колумниста, Фокс увидит объявление о продаже дома — букового дерева с видом на три фермы известных фермеров. Соблазн оказывается сильнее обещания. Вместе с опоссумом и своим племянником Кристофферсоном Фокс начинает серию смелых ограблений, вызывая гнев трех фермеров, которые решают его уничтожить. Начинается эпическая война между животными и людьми, полная взрывов, копания туннелей и неожиданных союзов.

Почему стоит смотреть на Хэллоуин: Мультфильм сочетает британский юмор с визуальным совершенством и социальной критикой. Хотя сюжет не напрямую про Хэллоуин, атмосфера осени, образ хитрого существа, живущего на краю света, и противостояние маленького, но находчивого героя могущественным врагам делают фильм интересным выбором для праздника.

Режиссура и оценки: Уэс Андерсон создал свой первый анимационный фильм, снятый техникой stop motion (кукольная анимация). Каждый кадр выглядит как ручная работа мастера — симметричные композиции, тщательно продуманные декорации, каждая деталь на месте.

Оценки: IMDb — 8,0, Кинопоиск — 8,0. Фильм был номинирован на два Оскара: за лучший анимационный фильм и за лучшую музыку. Композитор Александр Деспла создал звуковое сопровождение, которое идеально дополняет визуальный стиль.