Встреча Артюхова и Путина, обвинение полицейского в служебном подлоге: события дня в ЯНАО

Артюхов доложил Путино о социально-экономическом развитии региона Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В ходе беседы были затронуты вопросы сокращения младенческой смертности, развития гражданской авиации, строительства нового терминала в Салехарде и перехода школ Ямала на первую смену. Кроме того, Бывший полицейский из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за служебный подлог. Его обвиняют по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог по иной личной заинтересованности). Об этих и других новостях в ЯНАО за 28 октября — в материале URA.RU.

Встреча Артюхова и Путина

Сегодня — 28 октября — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона. В ходе беседы был затронут вопрос сокращения детской смертности на Ямале, которая уменьшилась в 5,4 раза с 2010 года. Глава страны восхитился столь хорошим показателем.

Кроме того, Артюхов рассказал, что новый терминал аэропорта в Салехарде откроют в 2028 году. Гражданское авиасообщение в регионе развивается так, чтобы пассажиры могли летать без транзитов в Москве.

Путин, в свою очередь, указал губернатору ЯНАО на существующие в регионе проблемы с качеством воды. Он уточнил, что это один из наиважнейших пунктов, чтоб позаботиться о здоровье населения. Артюхов же ответил, что проблема существует, но уточнил, что она связана с небольшими поселками, а в крупных городах почти решена. Сейчас 92% жителей Ямала обеспечены качественной питьевой водой.

Также он добавил, что вторая смена у школьников ЯНАО в ближайшем будущем уйдет в прошлое. Это случится благодаря восстановлению и строительству новых школ.

В завершение встречи Артюхов рассказал президенту о прошедшем юбилее Нового Уренгоя, поблагодарив от имени всех ямальцев за праздник, которому было присвоено федеральное значение. Также он поблагодарил Путина за поддержку региональных проектов и высокую оценку демографической политики Ямала. Он акцентировал внимание на устойчивом экономическом развитии региона и успехах в социальных инициативах, которые повышают уровень жизни жителей Арктики.

Судебные разбирательства

Бывший полицейский из Тазовского района ЯНАО предстанет перед судом за служебный подлог. Фигуранта обвиняют по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог по иной личной заинтересованности). По версии следствия, бывший сотрудник полиции, находясь на посту госинспектора по регистрационно-экзаменационной работе, по личной просьбе знакомого внес в базу данных ГИБДД заведомо ложные сведения. Он оформил в системе информацию о соответствии автомобиля техническим и конструктивным требованиям, несмотря на отсутствие фактической проверки машины, а также выдал документы о регистрации. По данным источников URA.RU, на момент совершения преступления он временно исполнял обязанности начальника районного ГАИ.

Кроме того, житель села Белоярск в Приуральском районе ЯНАО осужден к четырем годам лишения свободы за применение силы к сотруднику полиции. Инцидент произошел 31 августа. Мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от представителя власти и протащил его на автомобиле, чем нанес травмы. Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей).

Массовые увольнения

За восемь месяцев 2025 года из молодежных организаций Нового Уренгоя уволилось около пятидесяти сотрудников. Среди них: Арт-резиденция «Сова» и Молодежный ресурсный центр (МРЦ). По словам инсайдера URA.RU, массовые увольнения происходят в основном из-за того, что работникам не выплачивают премии. Якобы специалистам урезают все надбавки: «Это может быть связно с тем, что сотрудникам перестали выплачивать квартальные премии. Ко Дню города молодежные организации не получили обещанное вознаграждение», — рассказал источник.

Ямал увеличил верхний порог Госдолга

Через два года государственный долг Ямала может вырасти до 135 миллиардов рублей. Это уже второй раз, когда парламентарии поднимают верхние пределы суммы государственного долга. Так, в 2025 году максимальный размер заимствований составляет 53 миллиарда 443 миллиона рублей, в 2026-м — 93 миллиарда 382 миллиона рублей, а в 2027-м — 135 миллиардов 893 миллионов рублей. Это в первую очередь связано с санкционным давлением на экономику России и, в частности, на газоносный Ямал, а во вторую — с обязательствами, которые берет на себя округ по сопровождению важнейших социальных проектов.

