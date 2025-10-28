На Ямале выросли цены на рыбу, мясо и хлеб
Цены в ЯНАО незначительно выросли по сравнению с прошлым годом
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
По состоянию на середину октября 2025 в ЯНАО зафиксировано умеренное повышение цен на потребительские товары и услуги. В среднем по региону индекс потребительских цен относительно декабря 2024 года составил 103,0%, что означает общий рост цен на 3,0%. Для сравнения, по России в целом этот показатель достиг 4,3%.
Продовольственные товары в ЯНАО: умеренный рост, заметные колебания по категориям
Цены на продовольственные товары в ЯНАО увеличились за девять месяцев текущего года на 1,6% — это ощутимо ниже среднероссийских 3,0%. Однако внутри отдельных товарных позиций присутствуют значительные различия в динамике:
- - Больше всего подорожали рыба и морепродукты — на 8,0%;
- - Существенно увеличились цены на мясо и птицу — на 6,5%;
- - Рост стоимости хлеба и хлебобулочных изделий составил 6,1%;
- - Кондитерские изделия подорожали на 5,2%;
- - Молоко и молочная продукция прибавили в цене 4,0%;
- - Колбасы и мясные полуфабрикаты — на 3,9%, сыр — на 3,4%, сахар-песок — на 1,7%, крупы и бобовые — на 1,6%.
Снижение цен на отдельные продукты в ЯНАО
На фоне общего повышения ряда продовольственных товаров, заметно снизились цены на некоторые категории:
- - Яйца подешевели сразу на 22,3%;
- - Плодоовощная продукция снизилась в цене на 15,8%;
- - Масло сливочное стало дешевле на 6,4%, макаронные изделия — на 2,4%, подсолнечное масло — на 1,8%;
Значительно выросли цены на алкогольную продукцию — 11,2%, что заметно выше инфляции в округе.
Топливо в ЯНАО: бензин дорожает, дизель дешевеет
Топливный вопрос остается актуальным для региона в осенний период. Цены на бензин выросли на 7,0%. Дизельное топливо, напротив, стало дешевле на 1,1%.
