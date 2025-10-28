Россияне вспомнили лето с началом наступления холодов

Любые летние путешествия, даже связанные с работой, значительно улучшают восприятие россиянами итогов теплого сезона Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Россияне, путешествовавшие в летний сезон 2025 года, гораздо позитивнее воспринимают его результаты в сравнении с «домоседами». В среднем они оценивают итоги лета на 7,8 баллов против 5,8 у тех, кто остался дома. При этом положительное восприятие от летних поездок у россиян возникает даже тогда, когда путешествие связано с рабочими командировками. Таковы результаты совместного исследования от сервиса бронирования путешествий Ozon Travel и психологической платформы Alter.

Почти 70% россиян этим летом удалось уйти в отпуск и немного отдохнуть от работы. 45% опрошенных ездили на отдых, а 12% — в деловые поездки. 43% не довелось никуда съездить.

В целом 21% россиян абсолютно довольны тем, как они провели лето: они оценили его на 10 баллов из 10. Больше всего тех, кто провел лето на «десятку», в группе 26-35 лет — 25%.

«Летом 2025 года пользователи Ozon Travel проявили повышенный интерес к отдыху за границей — продажи авиабилетов выросли почти на 55% год к году. В числе самых востребованных стран были Грузия (рост в 3,5 раза год к году), Беларусь (рост в 1,8 раза) и Армения (рост в 1,4 раза). А после возобновления прямых рейсов с Россией спрос на авиабилеты в Абхазию вырос более чем в 50 раз. Спрос на внутренний туризм вырос почти на 70%. В топе находились Калининград, Казань и Сочи. В бархатный сезон спрос на железнодорожные билеты в Ozon Travel вырос более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. В то же время количество бронирований авиабилетов на внутренние направления увеличилось на 35%, а авиабилетов за границу — почти на 50%», — рассказали в Ozon Travel.

Те, кто куда-то ездил этим летом, даже в командировку, заметно больше довольны тем, как они его провели. Если в среднем участники опроса оценили лето на 6,8 балла, то те, кто путешествовал – на 7,8 балла, а те, кто нет – на 5,8.

Среди путешественников почти треть (29%) оценивают лето на «десятку», а среди тех, кто остался дома — лишь 11%. И напротив, 12% тех, кто не смог никуда выехать, недовольны своим летом (поставили 0-2 балла из 10), а среди тех, кто ездил, таких всего 1%.

«Когда человек куда-то едет, даже ненадолго, он буквально „переключает канал“ восприятия. Появляются новые запахи, пейзажи, разговоры. Мозг считывает это как доказательство: лето прошло не зря. Поэтому поездка, даже маленькая — в соседний город или на дачу — становится маркером „настоящего лета“, и именно она потом окрашивает наши воспоминания о нем», — отмечает клинический психолог, специалист платформы Alter Екатерина Евкина.

В среднем россияне успели реализовать почти 60% своих планов на лето. Лишь 7% утверждают, что выполнили задуманное на 100%; больше всего таких людей в возрастной группе от 55 лет (12%), а меньше всего — среди жителей столицы: только 2% москвичей удалось реализовать все свои планы на лето. Женщин, которые успели сделать все, что хотели, в 1,6 раз больше, чем мужчин.

Наибольший вес (16%) составляют респонденты, которые успели половину из запланированного. Еще по 15% воплотили в жизнь 70% или 80% планов. Здесь также выделяются путешественники: те, кто куда-либо ездил, успели в среднем 68% задуманного, тогда как те, кто остался дома — всего 47%, а 16% из них признались, что успели не более 10% из списка летних планов.

Участники опроса ощущают себя отдохнувшими после лета в среднем на 6 баллов из 10. И вновь у тех, кто путешествовал, независимо от цели поездки, этот показатель выше — 7,3 балла. А четверть (25%) из них говорят, что отдохнули на 10 из 10 — в 1,5 раза больше, чем в среднем (16%) и в 4 раза больше, чем среди тех, кто никуда не ездил (6%). Последние отдохнули в среднем на 4,7 балла. В этой же группе — самый высокий вес тех, кто совсем не отдохнул: 16% поставили 0 баллов из 10 (среди путешественников таких всего 2%).

«Любая поездка — это выход из рутины. Даже если вы едете по работе, сама смена маршрутов и впечатлений уже работает как „мини-отпуск“ для мозга. Мы иначе воспринимаем время: оно кажется более насыщенным, а значит и лето — более настоящим. Есть исследования, которые показывают, что новая обстановка сама по себе помогает восстановить внимание и дает чувство отдыха», — поясняет Екатерина Евкина.

Любопытно, что среди путешественников заметно больше людей говорят о том, что успели не все, что хотелось — 41%. Но при этом среди них же — наибольшее число тех, у кого нет никаких сожалений по поводу лета: 40% против 22% из тех, кто никуда не ездил. Мужчины чаще жалеют о том, что планы пошли не так (21%), а женщины — о том, что не смогли съездить на отдых (15%).

Треть россиян (33%) отметили, что у них было отличное лето. А четверть опрошенных считают, что лета «как не бывало»: 16% утверждают, что лето прошло мимо них, а 9% скептически вопрошают: «А что, было лето?» И здесь путешественники настроены оптимистичнее остальных: более половины (52%) из них говорят, что лето у них выдалось отличным — среди тех, кто никуда не ездил, так считают всего 13%.

Почти у 70% россиян есть сожаления о том, как прошло лето. Треть (33%) сетуют, что успели не все из задуманного; 18% жалеют о том, что планы пошли не так, 11% – о том, что не смогли съездить на отдых, а 4% – о том, что не были в отпуске. Меньше трети респондентов (31%) не жалеют ни о чем.

«Сожаления чаще всего рождаются из сравнения с картинкой в голове: мы думали, что будет море, встречи или новые впечатления — а получилось меньше. В психологии это называют скриптовыми ожиданиями: у нас есть встроенный сценарий о том, каким должно быть лето. Если оно не совпадает с этой картинкой — без путешествий или длительного отдыха — возникает разочарование. Справиться с сожалениями помогает другой взгляд: заметить, что все-таки было, что принесло радость или силы. Даже маленькие эпизоды и ритуалы отдыха — прогулки на природе, экскурсия или пикник с друзьями, „выгул“ нового платья — становятся кирпичиками того самого „моего лета“, помогая „закрыть“ это ожидание и почувствовать, что сезон удался», — комментирует Екатерина Евкина.

