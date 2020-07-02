В России продлили запрет на международные перелеты

Федеральное агентство воздушного транспорта продлило запрет на международные перелеты до 1 августа. Ранее в ведомстве планировали открыть границы страны для авиасообщения с 15 июля.
«До 23.59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданство», — приводит РБК тест телеграммы, полученной аэропортами от Росавиации. Информацию о продлении ограничительных мер агентству также подтвердили в правительстве.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил поэтапно снимать ограничения на международные полеты уже с 15 июля, сообщает RT. Соответствующий документ он направил на рассмотрение Роспотребнадзору и правительству.
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