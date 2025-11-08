В Киеве планировалось покушение на жену Зеленского: кто и когда пытался убить президента Украины и его близких

Военкор Котенок заявил об инсценировке покушения на жену Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

В Киеве неизвестные пытались совершить покушение на жену президента Украины Елену Зеленскую. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. По его словам, неизвестные якобы выстрелили в автомобиль, в котором находилась супруга украинского лидера.

Однако, как считает Котенок, данное покушение — это настоящая инсценировка, которую организовали сами украинские власти, чтобы создать определенный информационный повод. Он также напомнил, что подобные сомнительные инциденты с якобы покушениями на близких Зеленского происходят уже не в первый раз. Подробнее о них — в материале URA.RU.

«День сурка»

Советник украинской администрации Михаил Подоляк еще в марте 2022 года сообщал о более чем десяти предотвращенных покушениях на президента Владимира Зеленского. Сам украинский лидер сравнивал повторяющиеся попытки покушения с сюжетом фильма «День сурка», где события постоянно повторяются.

По утверждениям украинской стороны, предотвратить все нападения удалось благодаря информации, предоставленной американскими разведывательными службами. В интервью The Guardian Зеленский косвенно подтвердил эти сведения, сообщив, что в начале конфликта в офисе президента случилась перестрелка, в результате которой погибли люди. При этом он не уточнил детали инцидента, а именно личность погибших и участников столкновения.

Кто мог быть заинтересован в устранении Зеленского: мнения экспертов

Российские диверсанты

По данным The Times, в 2022 году из Белоруссии в Киев якобы проникли около 400 российских военных. Они находились в столице Украины больше шести недель и, как утверждается, следили за 24 украинскими лицами, включая руководство страны. Но что стало с этим отрядом дальше — неизвестно.

По словам экспертов, устранить главу государства силами диверсантов в реальности очень сложно. Нужно преодолеть охрану и учесть, что в городах везде стоят камеры. При этом покушения могли быть, но, вероятно, их готовили изнутри страны.

Бывший главком ВСУ Залужный

Уволенный командующий Залужный, скорее всего, имел тесные связи в неонацистских организациях Фото: Официальный сайт президента Украины

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своем анализе возможных покушений на Владимира Зеленского указал на две ключевые группы, которые могли быть заинтересованы в устранении президента: неонацистские формирования и военные, сохраняющие лояльность экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

По мнению эксперта, уволенный командующий, вероятно, поддерживал контакты с радикальными националистическими организациями. Джонсон также предположил, что после назначения Залужного послом Украины в Великобритании в мае 2024 года, тот мог установить необходимые связи с британскими «специалистами».

Мэр Киева Виталий Кличко

По словам Джонсона, в устранении Зеленского мог быть заинтересован Виталий Кличко (на фото) Фото: Официальный портал Киева

Также Ларри Джонсон среди потенциальных организаторов покушения на Владимира Зеленского называл мэра Киева Виталия Кличко. По данным эксперта, их конфликт берет начало с 2019 года, когда президент пытался назначить на столичную должность лояльного себе человека.

В начале 2025 года противостояние обострилось из-за двух ключевых факторов: назначения нового руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, вступившего в конфронтацию с мэром, и уголовного дела против девелопера Дениса Комарницкого, считающегося приближенным к команде Кличко. Расследование в отношении Комарницкого, которого называют «ключом к теневым финансам мэрии», потенциально могло привести к отставке Кличко и возбуждению против него уголовного дела.

Зеленского хотели ликвидировать в польском аэропорту

В июне этого года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что в 2024 году на Зеленского готовилось покушение в аэропорту польского города Жешува. Он уточнил, что нападение планировалось осуществить либо с использованием FPV-дрона, либо посредством снайпера.

По словам руководителя спецслужбы, подозреваемый — польский военный пенсионер — был задержан в апреле 2024 года. СБУ полагает, что мужчина был якобы завербован Россией много лет назад и «свято верил в советскую идею».

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк также подтвердил задержание гражданина Польши. По его словам, подозреваемый якобы пытался установить контакты с российскими спецслужбами.

Покушение на родителей Зеленского

В августе 2019 года неизвестный угрожал подорвать несколько объектов, включая многоквартирный дом в Кривом Роге, где, по его словам, якобы проживали родители Владимира Зеленского. Вечером 21 августа он сообщил полиции о намерении совершить теракт в предстоящие выходные. При этом он не стал уточнять, какие еще объекты собирается подорвать. В этот же день полиция уведомила экстренные службы о возможном ЧП.

Нападение на первого помощника Зеленского в 2021 году

Покушение на Шерифа могло быть совершенно с целью давления на Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

22 сентября 2021 года в Киевской области произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия, было сделано не менее десяти выстрелов. Шефир не пострадал, но его водитель был ранен и прооперирован.

Правоохранители считают, что нападавшие действовали непрофессионально — стрельба была беспорядочной. Генпрокуратура завела дело о покушении на убийство. Президент Украины Владимир Зеленский, который в тот момент был в США, назвал Шефира близким другом и пообещал ответить на нападение.

Экс-глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко назвал три версии произошедшего: связь с работой Шефира, попытка давления на руководство страны и стремление дестабилизировать политическую ситуацию. Он не назвал конкретных стран, но не исключил участия иностранных спецслужб.

Окружение Зеленского и партия «Слуга народа» считают, что покушение связано с политикой президента. Шефир на брифинге в МВД сказал, что цель нападения — запугать власть и повлиять на президента. Он также не исключил, что заказ на покушение мог прийти от кого-то из правящей команды, но подчеркнул, что в команде нет конфликтов.

Зеленский заявил, что организаторы нападения пытались «передать привет» ему. «Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным», — сказал президент.