В Совфеде пояснили, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии

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Ранее сообщалось, что пенсионерам могут изменить правила оформления и выпуска банковских карт . Это нужно для того, чтобы повысить безопасность для накоплений пожилых граждан. Отмечается, что банковские карты с чипами являются небезопасными для пожилых граждан, а доводы банков об удобстве бесконтактной оплаты неубедительны. Поэтому предлагается предоставить пожилым гражданам право выбора при изготовлении банковской карты: будут они иметь функцию бесконтактной оплаты или нет.

Также планируется увеличить пенсии по старости. Средний размер пенсии в России следующем году запланирован на уровне 17,4 тысяч рублей, передает « Национальная служба новостей ».

Также она напомнила, что с июля увеличится пенсия у опекунов и попечителей несовершеннолетних детей. Бибикова пояснила, что ежемесячная прибавка составит 3500 тысячи рублей. Средства начислят после проведения индексации. По словам зампредседателя комитета, изменения коснутся почти 40 тысяч россиян.

«В июле текущего года они получат единовременную выплату размером в 1 МРОТ — 12 130 рублей. При этом россиянам не нужно обращаться в ПФР, начисление пройдет автоматически», — цитирует Бибикову Nation News.

Дополнительные выплаты получат пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями. Об этом заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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