02 июля 2020

Водонаева похвасталась новыми апартаментами. «Теперь у меня нет денег»

© Служба новостей «URA.RU»
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Апартаменты в башне
Новая квартира стала самой дорогой покупкой в жизни телеведущей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущая и бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева купила во время карантина элитные апартаменты в Геленджике. Новая квартира стала самой дорогой покупкой в жизни телеведущей.

«Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты», — рассказала Водонаева изданию People Talk.

По ее словам, недвижимость располагается на последнем этаже дома. Помимо базовых удобств в ней есть терраса, которая занимает собой сразу три стороны. При желании с нее можно увидеть море и горы, рассказала Водонаева.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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