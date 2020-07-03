Новая квартира стала самой дорогой покупкой в жизни телеведущей
Телеведущая и бывшая участница «Дом-2» Алена Водонаева купила во время карантина элитные апартаменты в Геленджике. Новая квартира стала самой дорогой покупкой в жизни телеведущей.
«Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты», — рассказала Водонаева изданию People Talk.
По ее словам, недвижимость располагается на последнем этаже дома. Помимо базовых удобств в ней есть терраса, которая занимает собой сразу три стороны. При желании с нее можно увидеть море и горы, рассказала Водонаева.
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