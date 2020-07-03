Адвокат Ефремова заявил о его невиновности в смертельном ДТП

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Спектакль
Михаил Ефремов не виноват в случившейся аварии, заявил его адвокат Эльман Пашаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов не виноват в ДТП, в котором погиб человек. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев телеканалу «Москва 24».

«Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что „я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — цитирует Пашаева сайт argumenti.ru. Адвокат Ефремова отметил, что пока не будет давать каких-либо подробностей. По словам Пашаева, это преждевременно.

Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и в своем видеообращении заявлял, что не знает, как жить дальше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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