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Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был помещен под домашний арест до 9 августа и в своем видеообращении заявлял, что не знает, как жить дальше.

«Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что „я хочу возместить“, — не возместить, а „готов платить“, потому что в ДТП участвовала его машина», — цитирует Пашаева сайт argumenti.ru . Адвокат Ефремова отметил, что пока не будет давать каких-либо подробностей. По словам Пашаева, это преждевременно.

Актер Михаил Ефремов не виноват в ДТП, в котором погиб человек. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев телеканалу «Москва 24».

Михаил Ефремов не виноват в случившейся аварии, заявил его адвокат Эльман Пашаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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