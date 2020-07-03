Похудевший Фадеев ответил диетологам. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Фадеев, фадеев максим
Максим Фадеев выложил видео, в котором призвал не слушать диетологов Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев, сбросивший 100 килограммов лишнего веса, ответил на критику диетологов. Музыкальный менеджер заявил, что чувствует себя хорошо, а чтобы похудеть, не тратил деньги на помощь со стороны.

«Способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений. Все, что потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, ни в чем в себе не отказывая», — заявил Фадеев в Instagram. Он посоветовал не слушать диетологов.

Уделяя внимание этим двум факторам, человек сможет начать худеть, отметил Фадеев. При этом сначала нужно сдать анализы и выяснить состояние гормонального фона. Если он не в порядке, сначала нужно решить этот вопрос, добавил продюсер. В ближайшие две недели он пообещал опубликовать диету, которой придерживался.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...