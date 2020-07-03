Максим Фадеев выложил видео, в котором призвал не слушать диетологов Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев, сбросивший 100 килограммов лишнего веса, ответил на критику диетологов. Музыкальный менеджер заявил, что чувствует себя хорошо, а чтобы похудеть, не тратил деньги на помощь со стороны.

«Способ, о котором напишу я, не предполагает вообще таблеток и никаких специальных мучений. Все, что потребуется — вода определенной температуры и ряд продуктов, которые вы будете есть, ни в чем в себе не отказывая», — заявил Фадеев в Instagram. Он посоветовал не слушать диетологов.

Уделяя внимание этим двум факторам, человек сможет начать худеть, отметил Фадеев. При этом сначала нужно сдать анализы и выяснить состояние гормонального фона. Если он не в порядке, сначала нужно решить этот вопрос, добавил продюсер. В ближайшие две недели он пообещал опубликовать диету, которой придерживался.

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