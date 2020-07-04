«Уральские авиалинии» вернули в строй все самолеты после пандемии

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула в работу все свои судна. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы компании.
До этого глава компании Сергей Скуратов сообщал президенту России Владимиру Путину, что «Уральские авиалинии» потеряли 94% от общего объема перевозок из-за пандемии коронавируса. Самолеты перевозчика стояли на парковке в разных российских аэропортах.
Ранее сообщалось, что цены на авиаперелеты в июне значительно снизились. В ряде авиакомпаний стоимость билетов упала на 50%, отмечает агентство Nation News.
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