«Уральские авиалинии» вернули в строй все самолеты после пандемии

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, хвост самолета, самолет
«Уральские авиалинии» возобновляют работу авиапарка после пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула в работу все свои судна. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов», — приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы компании.

До этого глава компании Сергей Скуратов сообщал президенту России Владимиру Путину, что «Уральские авиалинии» потеряли 94% от общего объема перевозок из-за пандемии коронавируса. Самолеты перевозчика стояли на парковке в разных российских аэропортах.

Ранее сообщалось, что цены на авиаперелеты в июне значительно снизились. В ряде авиакомпаний стоимость билетов упала на 50%, отмечает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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