27 июня 2020

В России цены на авиабилеты упали на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, багаж, погрузка, аэрофлот, авиалайнер, авиакомпания, транспортер, самолет, взлетное поле, боинг 737-800, vq-bhw, федор плевако, транспортная лента
Цены на билеты снижает большинство крупных авиакомпаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цены на авиаперелеты в июне снизились на 50%. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на агрегаторы Aviasales и OneTwoTrip.

Среднюю цену билетов (по сравнению с прошлым годом) снижает большинство крупных авиакомпаний: «Победа», Utair, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», сообщает издание. «Перевозчики давно хотят вернуть самолеты в воздух, а скидки и ценовая политика авиакомпаний максимизируют спрос», — рассказал операционный директор Aviasales Антон Байцур.

По данным Aviasales, наиболее выгодными стали маршруты Москва — Санкт-Петербург и Москва — Сочи. Средняя цена билетов в северную столицу составила 2779 рублей (5397 рублей в прошлом году). Перелет на юг в среднем обойдется москвичам в 4353 рубля (в прошлом году 7648 рублей). Билет в Анапу из Москвы будет стоить 4745 рублей, а в Симферополь — 6734 рубля.

По данным сайта OneTwoTrip, наибольшую скидку для москвичей сделала компания Utair — 47%. S7 снизил цены на 31%, «Аэрофлот» — на 28%, «Уральские авиалинии» и «Победа» — на 20%. Для петербуржцев, отправляющихся в Сочи, «Победа» снизила цену на 52%, S7 — на 50%, «Аэрофлот» — на 42%.

Ранее сообщалось, что отдых в Калининграде и некоторых курортах Краснодарского края может подорожать. В то же время курорты в республике Алтай, Крыму и на Кавказе не вырастут в цене.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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