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Ранее авиакомпания и Газпромбанк подписали соглашение о реструктуризации платежей кредита на сумму 800 миллионов рублей сроком на один год. URA.RU первым рассказывало, что финансовые трудности у «Уральских авиалиний» возникли из-за прекращения полетов во время пандемии и невозможностью взять кредит — ранее перевозчику в открытии кредитных линий отказали Сбербанк и ВТБ.

Говоря об увольнениях в период пандемии Скуратов отметил, что сейчас численность авиакомпании составляет около 4 тысяч человек. Большая часть сотрудников находится в простое. Около 100 человек покинули авиакомпанию, в основном по личным причинам.

Помимо этого, Скуратов рассказал, что компания подала заявление на отсрочку налоговых выплат на 90 миллионов рублей. Также взят кредит на сумму более 400 миллионов рублей на выплату зарплат сотрудникам.

«Ситуация критическая, мы потеряли до 94% перевозок. Мы видим шесть векторов, по которым можно отработать и получить государеву поддержку», — заявил он на совещании по поддержке экономики, инициированным президентом РФ Владимиром Путиным.

Результатом закрытия границ и введенных ограничений на рейсы авиакомпания «Уральские авиалинии» потеряла до 94% перевозок. Об этом заявил глава компании Сергей Скуратов.

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