Адвокаты заявили о завершении расследования ДТП с Ефремовым

Расследование уголовного дела по факту ДТП с участием актера Михаила Ефремова завершилось. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Следственные действия завершены по делу Ефремова. В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — цитирует собеседника «Интерфакс».
Информацию о завершении расследования подтвердил и адвокат артиста Эльман Пашаев, добавив, что подробностей он рассказать не может. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что знакомиться с материалами дела стороны начнут на следующей неделе.
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. При этом в следствии знают, что в момент аварии Ефремов был в машине один.
8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ.
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