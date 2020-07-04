Адвокаты заявили о завершении расследования ДТП с Ефремовым

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

8 июня Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, в результате которого погиб 57-летний Сергей Захаров. В момент аварии актер был пьян. Родственники погибшего водителя отказываются от компенсации, несмотря на заявления адвоката артиста Пашаева. Сам актер от переживаний перенес сердечный приступ .

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев намекнул , что актер мог быть в автомобиле не один, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. При этом в следствии знают, что в момент аварии Ефремов был в машине один .

Информацию о завершении расследования подтвердил и адвокат артиста Эльман Пашаев, добавив, что подробностей он рассказать не может. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что знакомиться с материалами дела стороны начнут на следующей неделе.

«Следственные действия завершены по делу Ефремова. В ближайшее время ожидается, что стороны приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд», — цитирует собеседника «Интерфакс».

Расследование уголовного дела по факту ДТП с участием актера Михаила Ефремова завершилось. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны начнут знакомиться с материалами дела на следующей неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно