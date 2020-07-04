ТАСС: следователи опровергли заявления о невиновности Ефремова

Следствие знает, что Михаил Ефремов в момент ДТП ехал один Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Следствие знает, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП со смертельным исходом в центре Москвы был в машине один. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Установлено, что машиной управлял Ефремов, пассажиров не было. Это подтверждается в том числе камерами видеонаблюдения и показаниями свидетелей», — приводит ТАСС слова близкого к следствию собеседника. При этом, как он напомнил, что и сам актер не отрицал, что сел за руль нетрезвым, и что момент аварии особо не помнит.

Ранее, напомним, адвокат актера Эльман Пашаев намекнул, что актер мог быть в автомобиле не один, добавив, что сотрудники ГИБДД приехали на место уже после ДТП. Адвокат Сергей Жорин в беседе с журналистами выразил мнение, что такая линия защиты, вероятно, ни к чему не приведет.

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