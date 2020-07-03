Адвокат Ефремова намекнул, что в машине актера был кто-то еще

Адвокат Михаила Ефремова предположил, что в машине в момент ДТП могло находиться много людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Адвокат Михаила Ефремова — Эльман Пашаев — отказался отвечать на вопрос, был ли его подзащитный за рулем автомобиля в момент ДТП в центре Москвы, намекнув, что актер в момент трагедии мог быть не один.

«Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. <…>. Все рассказывают, что приехали сотрудники ДПС. Когда они приехали? После ДТП. Все рассказы касаются того, что было после. Ефремов говорил, что признает свою вину. Его машина присутствовала в ДТП и по вине этой машины погиб человек. Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты», — приводит РИА «Новости» пояснение Пашаева своих слов о непризнании Ефремовым вины.

Адвокат подчеркнул, что актер был в машине и до, и после, и в момент аварии на Садовом кольце, однако на вопрос о том, был ли Ефремов за рулем, он отвечать отказался, предположив, что в машине могли находить как 10 человек, так и один артист.

Ранее, напомним, Эльман Пашаев заявил телеканалу «Москва 24», что Михаил Ефремов не виноват в ДТП, в котором погиб человек. Он отказался раскрывать какие-либо подробности, но отметил, что актер хотел заплатить, потому что в аварии участвовала его машина.

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