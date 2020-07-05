Экс-премьер ДНР заявил, что Донбасс может войти в состав России

Республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России, заявил бывший премьер-министр, председатель Совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. Заявление политика ДНР прозвучало на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, сообщает «Страна.ua».
«В относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай. Он подчеркнул, что видит для своей республики «русское будущее».
Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, выступавший на встрече «нормандской четверки», заявил, что Россия требует от Украины подготовить проект поправок в Конституции страны по децентрализации, как это предусматривают минские соглашения. Заявление Козака вызвало бурную реакцию в офисе украинского президента. Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства», отмечает Nation News.
Политолог Владимир Карасев указал на скрытые возможности обновленной российской Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны, пишет «
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