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Политолог Владимир Карасев указал на скрытые возможности обновленной российской Конституции. Он подчеркнул, что благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны, пишет « Царьград ».

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, выступавший на встрече «нормандской четверки», заявил, что Россия требует от Украины подготовить проект поправок в Конституции страны по децентрализации, как это предусматривают минские соглашения. Заявление Козака вызвало бурную реакцию в офисе украинского президента. Глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства», отмечает Nation News .

«В относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай. Он подчеркнул, что видит для своей республики «русское будущее».

Республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России, заявил бывший премьер-министр, председатель Совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. Заявление политика ДНР прозвучало на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге, сообщает «Страна.ua».

Донбасс может войти в состав России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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