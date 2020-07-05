Деревья обрушились на 20 машин и 10 палаток (Фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Красноярском крае на берегу озера Маслеева во время грозы сильный ветер повалил более десятка деревьев. Сосны упали на палатки и автомобили отдыхающих. От шторма пострадали пятеро туристов, в том числе 14-летний подросток, один человек погиб.

«В результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев на месте палаточного отдыха. Всего пострадали около 20 машин и 10 палаток», — сообщили в МЧС. Как уточняет NGS24.ru, в лагере в момент ЧП находились более 200 человек.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в 2020 году россияне наблюдают «супераномальную» погоду, пишет агентство Nation News. Вместе с тем заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила, что в ближайшее время во многих регионах России ожидаются экстремальная жара и сильные грозы, передает радио Sputnik.

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

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