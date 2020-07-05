В Совфеде раскрыли, собирается ли Россия присоединять Донбасс

Россия не рассматривает Донбасс как необходимый ей регион Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Москва не заинтересована в том, чтобы ДНР и ЛНР вошли в состав России в будущем, и считает эти регионы полностью украинскими. Об этом в воскресенье заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди», — заявил Джабаров в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, Россия до сегодняшнего дня считает эти территории украинскими.

Однако сам Киев считает их отчужденными и пытается уклониться от выполнения минских договоренностей, считает Джабаров. Именно поэтому многие жители ДНР и ЛНР все чаще задаются вопросом, стоит ли их территориям продолжать существовать вместе с Украиной, предположил политик.

По мнению Джабарова, украинские власти не хотят реинтегрировать Донбасс в экономическую и политическую жизнь страны. При этом Луганск и Донбасс могли бы стать «мостом» для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что скоро обе самоповозглашенные республики станут частью Российской федерации

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