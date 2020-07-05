Правительство выделило 7,5 млрд рублей на выплаты врачам

Деньги выделяются исходя из факта работы, без привязки по времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За июль на специальные выплаты медицинским работникам, находящимся в непосредственном контакте с заразившимися коронавирусом, будет выделено 7,5 миллиардов рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделить Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 7452031,1 тысяч рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», — говорится в документе, опубликованном на сайте Правительства.

В рамках анонсированных главой государства Владимиром Путиным выплат врачи получат по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал и врачи скорых — по 50 тысяч, младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тысяч рублей. Средства на выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с зараженными. Кроме того, президент учредил дополнительные страховые выплаты для врачей, которые заразились коронавирусом, напоминает сайт argumenti.ru.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин распорядился выделить дополнительные денежные выплаты медработникам и сотрудникам социальных учреждений. Сумма доплат составит от 40 до 60 тысяч рублей.

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