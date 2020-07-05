В епархии сказали, зачем отцу Сергию «суперхрам». «Он ждал нашествия китайцев»

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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
В новом храме отец Сергий хотел крестить китайцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Секретарь Епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников объяснил желание схиигумена Сергия построить «суперхрам». Оказалось, что отец Сергий надеялся крестить в нем китайцев.

«Епархия не давала разрешения на строительство этого храма. Их мотивация была сказочная. Они ожидали, что нас завоюют китайцы, они дойдут до Урала, и вот как раз там храм, и они там будут все креститься, поэтому он должен быть большой, чтобы все китайцы там поместились», — приводит слова Вениамина Райникова агентство «Говорит Москва».

Райников считает, что епархия не обязана обосновывать свой отказ. Наоборот, схиигумен должен был убедительно объяснить инициативу, говорит он. Епархия же посчитала доводы Сергия сказочными. Игумен также заметил, что именно этот отказ мог стать началом скандала, который закончился лишением отца сана.

Храм отца Сергия должен был быть высотой в 25 этажей. Из-за запрета епархии его строительство остановлено. На месте несбывшегося храма теперь растет картошка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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