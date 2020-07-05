04 июля 2020
03 июля 2020

В монастыре отца Сергия запретили стройку храма в 25 этажей. На его месте сажают картошку. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов николай, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
РПЦ не дала благословения для начала строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Из-за скандала вокруг отца Сергия в Среднеуральском женском монастыре остановилась стройка самого крупного в мире храма — Святой Софии. Об этом URA.RU сообщил представитель обители Всеволод Могучев.

«Епархия не дала разрешения на строительство», — сообщил Могучев. Планировалось, что храм Святой Софии высотой с 25-этажный дом, рассчитанный на 37 тысяч прихожан, станет самым большим храмом в мире.

Ранее URA.RU сообщало, что летом планировалось начать закладку фундамента под храм. Как уточнила одна из монахинь, документация на храм уже готова, однако митрополит Екатеринбургский не дал благословения для начала строительства. В настоящий момент на месте будущего «суперхрама» засеяны грядки — в частности, растет картошка.

Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергеем, открыл двери для прихожан 4 июля. Схиигумен Сергий остается там и планирует нести служение богу и социальное служение.

На этом месте должны были построить храм
Фото: Андрей Гусельников
Так должен был выглядеть храм Святой Софии
Фото: авторы проекта

Проект «суперхрама» в Среднеуральске
Фото: авторы проекта

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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