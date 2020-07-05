Из-за скандала вокруг отца Сергия в Среднеуральском женском монастыре остановилась стройка самого крупного в мире храма — Святой Софии. Об этом URA.RU сообщил представитель обители Всеволод Могучев.
«Епархия не дала разрешения на строительство», — сообщил Могучев. Планировалось, что храм Святой Софии высотой с 25-этажный дом, рассчитанный на 37 тысяч прихожан, станет самым большим храмом в мире.
Ранее URA.RU сообщало, что летом планировалось начать закладку фундамента под храм. Как уточнила одна из монахинь, документация на храм уже готова, однако митрополит Екатеринбургский не дал благословения для начала строительства. В настоящий момент на месте будущего «суперхрама» засеяны грядки — в частности, растет картошка.
Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергеем, открыл двери для прихожан 4 июля. Схиигумен Сергий остается там и планирует нести служение богу и социальное служение.
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