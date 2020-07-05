Сторонники Навального начали травлю Малышевой из-за поездки в США

Фото Малышевой из самолета опубликовал один из пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сторонники блогера Алексея Навального начали травлю врача и телеведущей Елены Малышевой из-за ее поездки в США в разгар пандемии коронавируса. Соответствующий пост опубликовал в Twitter сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров.

«Ну что, как там ваш отпуск в Анапе? Увы, не всем так повезло как вам. Вот, например, прямо сейчас Елена Малышева летит бороться с коронавирусом в его эпицентр. В Америку. Пожелаем ей удачи», — цитирует Албурова «Царьград».

Фотографию телеведущей из самолета, направляющегося из Москвы в Нью-Йорк, опубликовал один из пользователей. Но и сама телеведущая не скрывала информацию о поездке и несколько раз выкладывала видео из аэропорта Шереметьево в Instagram.

Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал расследование, посвященное зарубежной недвижимости телеведущей. Оказалось, что Малышева владеет домом стоимостью 6,5 млн долларов в пригороде Нью-Йорка. Также ей принадлежат две квартиры на Манхэттене. Их стоимость составляет 4,2 млн долларов, передает портал «Дни.ру». За врача заступился ведущий Владимир Соловьев. Он заявил, что Малышева много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у телезвезд ее величины в других странах.

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