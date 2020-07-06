05 июля 2020

Синоптик объяснил большое число природных катаклизмов летом

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Причина ураганов — во взрывной конвекции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Число природных аномалий летом значительно выше из-за процессов так называемой взрывной конвекции. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Количество опасных явлений летом в пять-десять раз больше, чем зимой. Связано это с процессами так называемой взрывной конвекции, когда происходит быстрый подъем воздушных масс, насыщенных влагой. Влага — это источник опасных явлений», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Летом также происходит столкновение северных и южных воздушных масс. Поэтому, по словам Вильфанда, во многих регионах Западной Сибири, Урала, Европейской России и Дальнего Востока прогнозируются частые грозы, ливни, молнии и ураганы.

Ранее Вильфанд сообщал, что по всей территории России летом ожидается переменчивая погода. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. Ученые также рассчитали, что количество так называемых опасных явлений, включая ливни, ураганы и грозы, в России с каждым годом будет увеличиваться. Однако неспокойная летняя погода не навредит урожайности. Напротив, ученые ожидают высоких показателей по сбору культур в этом году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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