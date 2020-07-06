Правительство РФ выделило еще 3,6 млрд на выплаты соцработникам

Ранее Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты до 15 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти РФ выделили 3,6 миллиарда рублей на выплаты соцработникам, входящим в группу риска по коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

«Порядка 3,6 млрд рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом», — говорится в пояснительной записке.

Общий бюджет на выплаты социальным работникам превысит 11 миллиардов рублей. Ранее дотации планировалось выплачивать по 15 июля, затем, по информации Nation News, срок продлили до 15 сентября.

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