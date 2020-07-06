Скандальный политик подал документы на выборы в парламент ЯНАО

Членство Павла Крюкова в «Единой России» было приостановлено в 2018 году Фото: Максим Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Находящийся под следствием депутат Законодательного собрания ЯНАО Павел Крюков подал документы, как самовыдвиженец на выборах в сентябре. Как сообщают источники URA.RU в политических кругах, данный шаг был принципиальным для самого политика и бывшего главы крупного предприятия ТЭК.

При этом в политкругах ЯНАО фактически беспартийного политика многие по инерции продолжают считать членом «Единой России». «Единороссов преследует шлейф бэкграунда Крюкова. Некоторые региональные телеграм-каналы, распространяющие неверную информацию, не обладают достаточной фактурой и даже не в курсе того, что членство Павла Крюкова в „Единой России“ приостановлено еще в 2018 году», — поделился информацией один из собеседников агентства.

При этом политэлита Ямала вяло восприняла сам факт того, что Крюков вновь заявил о себе. «Никакого трудоустройства ему не требуется. Для Павла Крюкова выдвижение — это публичное заявление о своей невиновности в уголовном деле, которое его преследует. Долгое время находиться во главе авторитетной компании, быть депутатом и потерять все — это большой удар по самолюбию. Вряд ли его интересует трудоустройство, денег накоплено достаточно, да и подчиняться он никому не хочет. Скорее всего, ему абсолютно все равно против кого ему предстоит бороться. Для него это не главное. Главное собственный образ, который он хочет обелить» — прокомментировал источник в администрации Ноябрьска.

Связаться с самим Павлом Крюковым или его представителями не удалось. На звонки и сообщения агентства помощник депутата Елена Нагорянская не ответила.

Ранее URA.RU рассказывало, что Крюков вернулся на Ямал из Санкт-Петербурга. В конце 2017 года депутата задержали по подозрению в крупном коммерческом подкупе, однако вскоре выпустили под подписку о невыезде. В связи с уголовными делами членство в «Единой России» Павла Крюкова было приостановлено, но мандат депутата Заксобрания он не сдал.